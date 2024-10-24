Вперше за 18 років: партія Орбана більше не найпопулярніша в Угорщині – опитування

Вперше майже за 20 років партія прем'єра Угорщини "Фідес" не найпопулярніша в країні. Про це свідчать дані опитування.

Так, опозиційна партія "Тиса" має невелику перевагу над "Фідес". Відповідне опитування опубліковане в четвер аналітичним центром Publicus Institute для Nepszava.

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Партія "Фідес" не найпопулярніша в Угорщині

Уже друге опитування поспіль показало, що "Тиса" випереджає партію Орбана. Його провели упродовж 11 по 18 жовтня.

Цікаво, що "Тиса" обігнала "Фідес" як серед загального населення, так і серед тих, хто впевнено голосує.

Згідно з цим опитуванням, "Тиса" має 24% від загальної кількості населення, тоді як "Фідес", – 23%. Серед тих, хто впевнений у своїй участі у виборах і також голосує за партію, частка на користь партії Петера Мадяра становить 39% проти 37%,

– зазначило видання.

До речі, інше опитування, яке опублікували в середу, було проведене в першій половині жовтня 21 будапештського Research Center, показало, що "Тиса" має 42% підтримки серед виборців, які визначилися з вибором, "Фідес" – 40%.

Щодо електорату в цілому, "Фідес", згідно з цим опитуванням, все ще лідирує з підтримкою 29%, випереджаючи "Тису" на 3 відсоткові пункти.

Петер Мадяр уже відреагував на результати опитувань.

Ми творимо історію. Ми не бачили нічого подібного протягом 18 років. Угорщина надіслала меседж: режим Віктора Орбана закінчився,

– підкреслив лідер партії "Тиса".

Зауважимо, що наступні парламентські вибори в Угорщині мають відбутися у 2026 році.

До речі, Петер Мадяр у липні 2024 року приїжджав до Києва. Угорський політик привіз допомогу в "Охматдит" і вшанував полеглих захисників.