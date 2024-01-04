Дуже зручний резерв, – Романова пояснила, яку нову ПВК має партія Путіна
Російські окупанти активізували рекрутинг до ПВК "Еспаньола", яка й раніше брала участь у війні Росії проти України. Ця ПВК належить партії Владіміра Путіна "Єдіная Росія".
Це неочікуваний власник, про що у розмові з 24 Каналом зазначила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона пояснила, що про "Еспаньолу" говорили й раніше, але без вказівки кому саме вона підпорядковується.
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"У всіх є своя ПВК, то чому б "Єдіній Росії" таку не мати", – іронічно відзначила Романова.
Бойовий резерв
За словами Ольги Романової, футбольні ультрас – давній бойовий резерв Владіміра Путіна. Ще на початку 2000-х він вибудовував свою політику так, щоб отримати прихильність представників цього руху.
"На початку 2000-х Путін відвідав могилу футбольного фаната, який був вбитий у бійці ультрас. Це був великий хід – ультрас пам'ятає. Давно Кремль підбирав їх під себе", – зазначила вона.
Російські пропагандисти добре розуміють і знають силу ультрас. І з початку повномасштабної війни взяли їх під контроль.
"Ультрас – це маргінали, вони не офісна і не літературна публіка. Це ще один достатньо потужний резерв поповнення сил. Зручний резерв, зокрема для "Єдіной Росії", – додала Романова.
Що відомо про ПВК "Еспаньола": основне
- ПВК "Еспаньола" складається з російських футбольних вболівальників. Деякі з них почали воювати в Україні ще з 2014 року. ПВК була створена у 2022 році.
- Як повідомили в розвідці, рекрутинг до ПВК проводиться і на тимчасово окупованих територіях. За участь у війні в Україні обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт розрахований щонайменше на пів року. Утім, для більшості найманців перший бій є останнім.
- У серпні 2023 року бійці ЗСУ знищили роту ПВК "Еспаньола" на Бахмутському напрямку.