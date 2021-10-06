Партія Саакашвілі анонсувала масштабні протести в Грузії

Партія експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" анонсувала масштабні протести напередодні другого туру місцевих виборів у країні. Однією з головних вимог буде звільнення політика із в'язниці.

Крім того, соратники Саакашвілі вимагатимуть проведення дострокових парламентських виборів. Також "Єдиний народний рух" не сумнівається у своєму тріумфі на другому турі місцевих виборів.

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Акцію анонсували під в'язницею

Протести анонсував член "Єдиного народного руху" Ліван Хабеішвілі під в'язницею в Руставі, де зараз перебуває Міхеіл Саакашвілі. Соратник експрезидента хотів скористатися своїми депутатськими повноваженнями, щоб провідати лідера партії. Однак його не впустили через відсутність відповідного наказу спікера парламенту.

Через це Хабеішвілі закликав правлячу партію "Грузинська мрія" дозволити навідувати Саакашвілі. Крім того, депутат закликав міжнародних партнерів вплинути на чинну владу.

Окрім того, соратник Саакашвілі заявив про те, що у Тбілісі скоро відбудуться масові протести.

Найближчим часом в столиці буде дуже велика акція. Організація буде в масштабі всієї Грузії. Головна вимога – звільнення Міхеіла Саакашвілі і дострокові вибори,

– заявив Хабеішвілі.

За словами адвокатів експрезидента Грузії, на вимогу прокурорів йому заборонили спілкуватися по телефону. Заборона діє не лише на контакт з журналістами та соратниками, а й на родину.

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