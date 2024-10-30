У партії Шольца заявили, що готові налагодити відносини з "другом Путіна" Шредером
Джерело:Stern
Новий генсек Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш висловив готовність до примирення з колишнім канцлером Герхардом Шредером, який потрапив в скандал через зв'язки з кремлівським диктатором Владіміром Путіним після початку повномасштабного вторгнення.
Про це Маттіас Мірш сказав в інтерв’ю журналу Stern.
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Партія Шольца готова налагодити відносини з Шредером
На питання про те, чи повинен Шредер залишатись у лавах соціал-демократів, генеральний секретар партії відповів ствердно.
Ми не повинні мислити чорно-білими категоріями. Я можу віддати належне справі всього його життя… навіть якщо я маю принципово інший погляд на Путіна і напад на Україну,
– сказав він.
Крім цього, Мірш заявив, що Шредер на посаді канцлера Німеччини у 1998-2005 роках "багато чого досягнув", згадавши відмову від участі у війні в Іраку, реформу шкільної освіти та легалізацію цивільних партнерств для одностатевих пар.
На зауваження про зв’язки Шредера з Росією генсек СДПН відповів, що нинішній канцлер Олаф Шольц готовий говорити з Путіним, а "перемовини і стримування – це дві сторони однієї медалі".
Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.
Серед іншого, Герхард Шредер зустрічався з главою Кремля у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Росія була зацікавлена у припиненні війни.