У партії Шольца заявили, що готові налагодити відносини з "другом Путіна" Шредером

Новий генсек Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш висловив готовність до примирення з колишнім канцлером Герхардом Шредером, який потрапив в скандал через зв'язки з кремлівським диктатором Владіміром Путіним після початку повномасштабного вторгнення.

Про це Маттіас Мірш сказав в інтерв’ю журналу Stern.

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Партія Шольца готова налагодити відносини з Шредером

На питання про те, чи повинен Шредер залишатись у лавах соціал-демократів, генеральний секретар партії відповів ствердно.

Ми не повинні мислити чорно-білими категоріями. Я можу віддати належне справі всього його життя… навіть якщо я маю принципово інший погляд на Путіна і напад на Україну,

– сказав він.

Крім цього, Мірш заявив, що Шредер на посаді канцлера Німеччини у 1998-2005 роках "багато чого досягнув", згадавши відмову від участі у війні в Іраку, реформу шкільної освіти та легалізацію цивільних партнерств для одностатевих пар.

На зауваження про зв’язки Шредера з Росією генсек СДПН відповів, що нинішній канцлер Олаф Шольц готовий говорити з Путіним, а "перемовини і стримування – це дві сторони однієї медалі".

Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Серед іншого, Герхард Шредер зустрічався з главою Кремля у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Росія була зацікавлена у припиненні війни.