Партія "Слуга Народу" звернулася до іноземців

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк закликала іноземців приїхати до України та стати на захист безпеки усієї Європи.

У партії просять об’єднати сили та спільними зусиллями здолати ворога. Публікуємо повний текст звернення.

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Текст звернення

"Настав черговий ранок незламної незалежної України. І якщо ми зустрічаємо його в боях, але незламною вірою у перемогу, то Росія його зустріла, захлинаючись від санкцій та дипломатичної і економічно протидії проти неї.

Наші партнери показали, що вони з нами. Ще ніколи світ не запроваджував такі рішучі санкції проти країни-агресора і ми за це дуже вдячні.

Ми не самі. З нами світ: їх рішучі дії проти мерзотника Путіна, їх військова та гуманітарна допомога для наших військових помітні як ніколи раніше. Ми бачимо і відчуваємо підтримку громадян інших країн, які розгортають українські прапори по всьому світу. Все це вселяє велику надію, що скоро перемога. Скоро ми дотиснемо кремлівського диктатора, а далі вибір за росіянами: хочуть вони жити в умовах ізоляції з президентом-тираном, чи готові приєднатися до цивілізованого світу, де життя та права людини — найвища цінність. Де не кидають на війну дітей, щоб вони воювали за хворі амбіції тирана.

Впевнена, цивілізований світ переможе. Об’єднавши сили, ми здолаємо агресора.

А поки звертаємося до всіх іноземців, які виявляють бажання дати відсіч російським окупантам: ми наполегливо запрошуємо приїхати до України та стати на захист безпеки усієї Європи. Поповнити сили тероборони. З іноземців сформується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони.

Для запису в легіон і щодо деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України вашої держави (контакти на сайтах посольств).

Разом переможемо!"

У партії закликають розіслати перекладений текст знайомим та друзям за кордоном. Наразі доступний переклад англійською, польською, словацькою та німецькою мовами.

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