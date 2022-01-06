У партії Путіна вже заговорили про "приєднання" Казахстану до Росії

Поки в Казахстані тривають масштабні протести, у путінській партії "Єдина Росія" уже не проти скористатися ситуацією для "відродження СРСР". Наприклад, депутат Держдуми Султан Хамзаєв уже пропонує провести референдум.

Вочевидь, прибічникам Путіна мало Союзної держави з Білоруссю. Депутат від "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв вважає такий крок "демократичним".

Зверніть увагу У Росії заявили, що протести в Казахстані "організовані з-за кордону"

Хамзаєв пропонує референдум

Депутат від путінської партії почав свій допис зі слів "Центральна Азія – російська земля". Потім продовжив словами про те, що підтримка фактичного знищення незалежності та суверенітету Казахстану – його особиста позиція.

Султан Хамзаєв пропонує провести в Казахстані референдум за приєднання до Росії. Аргументом за це він вважає те, що президент Казахстану послуговується російською мовою.

Підтримую проведення референдуму у Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною батьківщиною – Росією. Зазначу, що сам президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв усі свої заяви робить російською. Вважаю, це буде гарним виявом справжньої демократії,

– заявив Хамзаєв.



Путінський депутат підтримує приєднання Казахстану до Росії / Фото з фейсбуку Султана Хамзаєва

Росія і протести в Казахстані: головне

У Казахстані від 3 січня 2022 року тривають масові протести. Росія, як звично, не могла залишитися осторонь і не втрутитися в ситуацію.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Організацію Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія і Казахстан) ввести війська.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ОДКБ введе війська на невизначений термін.

Росія першою відправила свій контингент до Казахстану. За словами мешканки Алмати, до введення російських військ в країні ставляться неоднозначно.

У МЗС Росії вже встигли заявити, що протести в Казахстані "організовані з-за кордону".

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