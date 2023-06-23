Агент "Атеш" знищив ворожий комплекс зв'язку: в цей час вороги пиячили

У Херсонській області агент партизанського військового руху українців і кримських татар "Атеш" знищив комплекс зв'язку окупантів. Це вдалося зробити завдяки вправним діям партизана.

Відомо, що чоловік "влився" до лав окупантів і підпалив їхню техніку.

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"Бавовна" сталася близько 15:00 у четвер, 22 червня.

Агент "Атеш" зі складу збройних сил Росії пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку Р-161,

– мовиться повідомлення.

Зазначається, що в населений пункт, де перебуває партизан, прибув новий підрозділ окупантів. Агент, будучи російським військовим, увійшов у довіру так званих товаришів по службі та підпалив їхню техніку.

"Попередньо він зачекав, доки вони будуть у сильному алкогольному сп'янінні, оскільки ті постійно п'ють під час служби", – пишуть автори допису.

До операції готувалися довго

У партизанському русі додали, що довго готувалися до цієї операції і тепер можуть продемонструвати результати. Також пообіцяли, що скоро подібних операцій буде набагато більше.

Поки ми працюємо – окупанти не зможуть спокійно почуватися на українській землі. Ми будемо знищувати техніку окупантів скрізь. Ми всередині вашої армії - від нас не сховаєшся,

– вказали партизани.

Що відомо про рух "Атеш"