Загальмує забезпечення ворожих військ: партизани "Атеш" провели диверсію на кордоні з Кримом

Партизани руху "Атеш" провели диверсію в Херсонській області. Там, біля адмінкордону з окупованим Кримом, була знищена релейна шафа.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Атеш". Зазначається, що диверсія була здійснена в селищі Новоолексіївка на Херсонщині.

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Партизани "Атеш" провели диверсію

Агент бойового крила руху знищив релейну шафу біля Новоолексіївки в Херсонській області.

За словами "Атеш", проведена диверсія біля адмінкордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога, сповільнивши постачання військ окупантів на Півдні України. Йдеться зокрема про особливо важливу лінію постачання палива після знищення нафтопорту у Феодосії.

Проведено сотні успішних операцій, про які ми зможемо відкрито розповісти після перемоги України,

– наголосили партизани.

Біля Новоолексіївки знищили релейну шафу: дивіться відео

До слова, раніше рух "Атеш" повідомив, що вранці 18 жовтня росіяни підірвали міст в Олешках, що у Херсонській області. Зазначається, що таким чином окупанти намагаються підготуватися до потенційного наступу ЗСУ на цьому напрямку.