"Партизани в Кирилівці підіймаються": на окупованих територіях чекають на повернення України
Джерело:Головне управління розвідки
Українська розвідка перехопила розмову жительки тимчасово окупованого Мелітополя з російським окупантом. Вона йому розповідає, чому місцеві жителі незадоволені "русскім міром" та чекають на повернення української влади.
Зокрема жінка розповіла про ситуацію в тимчасово окупованій Кирилівці, де проживає її подруга. Кирилівка – курортне селище Мелітопольського району Запорізької області на узбережжі Азовського моря.
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У розмові з окупантом жінка розповіла, що на базу відпочинку її подруги зайшли понад 20 БТРів. Окупанти відібрали у неї двоповерховий особняк та заселилися там без дозволу власниці.
Вона також розповіла, що окупанти забирають по всьому селищу не лише житло, а й ліки. Російський окупант невпевнено сказав їй, що з часом вони все віддадуть, але жінка сказала, що "бендери так не вчиняли".
Вона додала, що люди дуже злі на російських загарбників, тож в Крилівці знову підіймаються партизани.
Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи,
– сказала вона.
Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було і "бандери" їх не ображали. Тож люди хочуть, щоб все стало, як було раніше.
Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав,
– сказала жінка окупанту.
Партизанський рух у Мелітополі: що відомо
- У тимчасово окупованому Мелітополі діють українські партизани, які змушують окупантів панікувати. Зокрема понад тиждень тому вони ліквідували 2 осіб високого рангу, про що російські ЗМІ мовчать.
- Загалом власними силами мелітопольські герої зуміли ліквідувати близько 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення та провести понад 20 успішних операцій опору окупантам.
- Окрім цього, партизани надають українським військовим великий масив цінної інформації про дислокацію сил противника та їхній склад.
- Нещодавно мелітопольські партизани підірвали під ворожим бронепотягом залізничну колію, тим самим паралізувавши рух загарбникам. До слова, вибухівка здетонувала під вагоном з особовим складом. Але кількість ліквідованих окупантів наразі невідома.
- Днями спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх тимчасово окупованих територій.
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