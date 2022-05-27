"Партизани в Кирилівці підіймаються": на окупованих територіях чекають на повернення України

Українська розвідка перехопила розмову жительки тимчасово окупованого Мелітополя з російським окупантом. Вона йому розповідає, чому місцеві жителі незадоволені "русскім міром" та чекають на повернення української влади.

Зокрема жінка розповіла про ситуацію в тимчасово окупованій Кирилівці, де проживає її подруга. Кирилівка – курортне селище Мелітопольського району Запорізької області на узбережжі Азовського моря.

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У розмові з окупантом жінка розповіла, що на базу відпочинку її подруги зайшли понад 20 БТРів. Окупанти відібрали у неї двоповерховий особняк та заселилися там без дозволу власниці.

Вона також розповіла, що окупанти забирають по всьому селищу не лише житло, а й ліки. Російський окупант невпевнено сказав їй, що з часом вони все віддадуть, але жінка сказала, що "бендери так не вчиняли".

Вона додала, що люди дуже злі на російських загарбників, тож в Крилівці знову підіймаються партизани.

Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи,

– сказала вона.

Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було і "бандери" їх не ображали. Тож люди хочуть, щоб все стало, як було раніше.

Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав,

– сказала жінка окупанту.

Партизанський рух у Мелітополі: що відомо

У тимчасово окупованому Мелітополі діють українські партизани, які змушують окупантів панікувати. Зокрема понад тиждень тому вони ліквідували 2 осіб високого рангу, про що російські ЗМІ мовчать.

Загалом власними силами мелітопольські герої зуміли ліквідувати близько 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення та провести понад 20 успішних операцій опору окупантам.

Окрім цього, партизани надають українським військовим великий масив цінної інформації про дислокацію сил противника та їхній склад.

Нещодавно мелітопольські партизани підірвали під ворожим бронепотягом залізничну колію, тим самим паралізувавши рух загарбникам. До слова, вибухівка здетонувала під вагоном з особовим складом. Але кількість ліквідованих окупантів наразі невідома.

Днями спецслужби та партизани з Мелітополя провели вдалу спецоперацію, яка дала свої результати. Вона стосується паралізації доставки вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя та всіх тимчасово окупованих територій.

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