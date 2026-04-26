26 квітня, 00:15
Прикриваються цивільнимим: окупанти в Криму сховали РЛС "Подльот" за дитячим табором

Данило Муринський
Основні тези
  • Окупанти розмістили радар 48Я6-К1 "Подльот" біля дитячого табору в Севастополі.
  • Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію у Криму.

Агенти "Атеш" провели успішну розвідувальну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Окупанти там розмістили радар поруч з дитячим табором у Севастополі.

Партизани зафіксували біля табору радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Подльот". Про це повідомили в "Атеш".

Як "Атеш" проводили розвідку в Севастополі?

Окупанти в Криму розмістили військову техніку дуже близько від дитячого оздоровчого табору "Алькадар". Ймовірно, радар ворог використовує для захисту аеропорту "Бельбек".


Зона розміщення радара та дитячого табору / Карта "Атеш"

Така система допомагає російським військовим виявляти низьколітаючі цілі й повідомляти своїм силам ППО про ракети та БпЛА.

Розміщення станції поруч із дитячим табором є свідомою тактикою використання дітей як живого щита,
– зазначили в "Атеш".

Партизани наголосили, що розміщення військового радару біля дитячого табору є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Російські окупанти вкотре наражають цивільне населення на небезпеку, з метою захисту власної військової інфраструктури.

Що ще відомо про операції "Атеш"?

  • У Воронезькій області Росії партизани влаштували диверсію, яка пошкодила підстанцію, що забезпечувала енергопостачання військових об'єктів. Інцидент ускладнив постачання боєприпасів і техніки підрозділам, які діють на Харківському напрямку.

  • Партизани повідомили про серйозні проблеми в російській армії з постачанням боєприпасів, що впливає на здатність вести бойові дії. Російська армія стикається зі збоєм зв'язку через застарілі засоби, що легко глушаться.

  • Агенти "Атеш" знищили телекомунікаційну шафу ключової вежі зв'язку в селі Горний Щит Свердловської області, що забезпечувала управління та обмін даними для Центрального військового округу.

