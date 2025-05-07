Ключовий військовий об'єкт Росії в Астраханській області: агенти "Атеш" провели розвідку
- Партизанський рух "Атеш" провів розвідувальну операцію на Ашулуцькому полігоні – стратегічно важливому об'єкті для Росії, де проходять підготовку ракетники.
- Під час операції фіксувалися перебої мобільного зв'язку, що може вказувати на роботу засобів РЕБ або технічні збої інфраструктури.
Агент партизанського руху "Атеш" провів розвідувальну операцію на Ашулуцькому полігоні. Він – стратегічно важливий об'єкт для Росії, де проходять підготовку ракетники.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".
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Що кажуть у "Атеш" про важливий об'єкт в Росії
Партизани провели розвідку Ашулуцького полігону, де проходить випробування ракетна зброя. Агент зміг максимально близько підібратися до радіолокаційної станції, зафіксувавши її розташування та активність
Ашулуцький полігон – стратегічно важливий об'єкт. Тут проходять підготовку ракетники, а також проводять випробування систем ППО та ударного озброєння,
– заявили в "Атеш".
Ашулуцький полігон: дивіться фото
У ході операції партизани зафіксували перебої мобільного зв'язку, За їх словами, це може вказувати на роботу засобів РЕБ або на технічні збої інфраструктури.
В "Атеш" зазначили, що партизани вже діють на території полігону, збираючи критично важливу інформацію про роботу об'єкта.
Раніше партизани повідомляли, що росіяни готують провокації на 9 травня. За їх словами, Росія прагне створити пропагандистську картинку, посилити репресії та дискредитувати всі рухи спротиву, зокрема і "Атеш".