Крим, Херсонщина, Донбас – приготуватися: "Атеш" анонсує нові операції на окупованих землях

Партизанський рух "Атеш" анонсував нові операції на тимчасово окупованих територіях України. Ворога попередили, що настав час подвоїти зусилля.

Також партизани співпрацюють з росіянами, які не погоджуються з політикою путінського режиму. Варто зауважити, що окупанти вже розуміють стан справ та вивозять документи з поки що окупованого Криму.

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Що відомо про анонс від "Атеш"

Зараз головна мета – підтримати контрнаступ ЗСУ та організувати пекло окупантам у тилу. Тому чекайте нових акцій у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях,

– пояснили партизани.

Вони зауважили, що провели десятки наступальних операцій і настав час подвоїти зусилля. Адже ресурси для цього є.

Окрім того, партизани пояснили, що вони співпрацюють з мешканцями Татарстану та інших регіонів Росії, які не погоджуються з політикою російського диктатора.

"Було узгоджено принципи нашої співпраці, а також конкретні дії щодо знищення військового потенціалу Росії. Водночас наша велика агентурна мережа по всьому Криму веде підготовку до його безумовного звільнення, яке ми очікуємо вже незабаром", – запевнили партизани.

"Атеш" відзвітував про знищення окупантів на Херсонщині

Буквально посеред липня 2023 року партизани розповіли, що вони знищили в тимчасово окупованому селі Великі Копані Херсонської області декілька росіян та їхню техніку.

Зокрема, партизани підірвали вантажні автомобілі окупантів. Так, слідом за кораблем пішло шестеро ворогів та пошкоджені дві їхні вантажівки.

Окрім того, партизани стежать за діями окупантів на тимчасово окупованих територіях. Так вони показали, що зафіксували військову діяльність окупантів в Ровеньках Луганській області.