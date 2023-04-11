Окупантам приготуватися – "Атеш" усе бачить: рух виявив бензосклад ворога в Сімферополі

Українські партизани на окупованих територіях не дають ворогу спати спокійно. Так, представники руху "Атеш" виявили бензосклад ворога у тимчасово окупованому Сімферополі.

Деталі повідомили самі партизани на своїй сторінці у телеграмі. Вони зазначили, що "Атеш" бачить усе.

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Також вони показали кадри, на яких видно точне місцерозташування складу з бензином ворога.

Агент "Атеша" доповідає, що саме сюди, у провулок контейнерний, доправляють пальне для армії Росії, яке надалі доставляють на фронт. Ви думаєте, що ми не бачимо черги з військовими бензовозами? "Атеш" бачить усе,

– наголосили партизани.

Що ж, можна припустити, що зовсім скоро у Сімферополі зацвіте нова "бавовна". З нетерпінням чекаємо на це.

"Атеш" – партизанський рух, що діє на території тимчасово окупованих територій України, а також Росії. Його створили українці та кримські татари у вересні 2022 року як відповідь на російське вторгнення.



Де розташований бензосклад ворога / Фото "Атеш"

Додамо, що ввечері 19 березня у Центральній частині тимчасово окупованого Сімферополя було неспокійно. Невідомий заклав вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті під газопровід. Відомо, що ніхто не постраждав.

Рух "Атеш" не дає спокою окупантам

Ще 5 квітня партизани руху показали фото російської лінії оборони у тимчасово окупованому Криму. А саме місця будівництва фортифікаційних споруд біля Новопавлівки, що розташована у Красноперекопському районі.

Тоді партизани наголосили, що знають про кожен окоп, траншею і вогневі позиції, які готують загарбники для своєї оборони, що вже провалилася.