Партнер держзрадника намагався потрапити у пул постачальників для ЗСУ, – експерт

Компанії Владислава Якубовського, партнера заарештованого депутата Пономарьова, продовжують працювати з Міноборони та Укрзалізницею. Раніше вони намагалися потрапити в спільноту постачальників харчування для Збройних сил України.

Про це повідомив блогер та політтехнолог Олександр Кочетков у своєму блозі. Зокрема, стало відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Олександр Пономарьов їздив до Бердянська.

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За матеріалами СБУ і Державного бюро розслідувань підозру у державній зраді отримав депутат ОПЗЖ Олександр Пономарьова. З початком війни він поїхав до Бердянська і налагодив роботу своїх підприємств "Азмол" та "Агрінол" для постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки Росії. Варто нагадати, що вже близько 10 років тендери Міноборони та Укрзалізниці на постачання моторної оливи Пономарьов "дерибанив" зі структурами або Медведчука або групою компаній "Трейд Коммодіті" Адамовського-Якубовського ("Торум", "Фідея", "Август Пром" та інші),

– пише автор блогу.

За його словами, монополізація цих тендерів на двох учасників, що "ділили" державний пиріг навпіл досягалась штучними обмеженнями конкуренції.

За минулої влади спеціальні допуски на роботу з УЗ отримали тільки "Агрінол" Пономарьова і "Торум" Адамовського-Якубовського. Схожа схема працювала у Міноборони. У 2018 році відповідна справа розслідувалася СБУ. Посадові особи Міноборони у змові з представниками розвідувальних органів Росії з 2016 року закуповували для потреб ЗСУ моторне мастило для танкових двигунів неналежної якості. Герой України, танкіст Євген Пальченко, розповів, що його танк перегрівався через мастило "Азмол" і тому постійно зупинявся,

– відзначає автор блогу.

Кочетков зазначає, що Медведчук переховується, Пономарьов під слідством, а структури Адамовського-Якубовського, попри низку кримінальних проваджень, працюють.

Компанії групи присутні у тендерах Укрзалізниці й Міноборони та навіть планують вихід на ринок авіаційного палива, яке зараз має попит лише серед бойової авіації. Також компанії з групи "Трейд Коммодіті" забезпечували продуктами харчування ЗСУ. Це скандал із закупівлями яєць по 17 гривень за штуку. Але Міноборони провело тендери через Prozzoro, на яких зекономили 6 мільярдів гривень. Одна з компаній групи – "Трейд Граніт Інвест" – намагалася судовими позовами зірвати тендери,

– продовжує автор блогу.

Зробити це не вдалось через принципову позицію Антикорради при Міноборони. За словами волонтерки Дани Ярової, проти неї була організована безпрецедентна брудна інформаційна кампанія як мінімум на 100 тисяч доларів. Ярова вважає, що за цим можуть стояти ті люди, яким належить "Трейд Граніт Інвест".

За словами блогера Олександра Кочеткова, всі перераховані вище люди почали активно вигравати тендери при "Юрі Єнакіївському" та Олександрі Януковичу, сині експрезидента, який втік до Росії.

У 2008-2009 році Якубовський працював заступником директора "Мезон-К". Ця компанія фігурувала у скандалі з "розпилом" грошей на харчі для армії – вона купувала продукти за ціною, вдвічі вищою за ринкову та не підтверджувала витрати.

У 2016 році депутат Тетяна Чорновол стверджувала, що Владислав Якубовський перебуває у розшуку за цими справами та що він є важливою частиною ОЗГ (Організованої злочинної групи – 24 Канал) Юрія Іванющенка. Упевнений, що група компаній "Трейд Коммодіті" завдала Україні не меншої шкоди, ніж Пономарьов, але має більш хитрого керівника, якому досі вдається уникати відповідальності,

– резюмує Олександр Кочетков.

Нагадаємо, що 24 липня нардепа від проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова викрили у держзраді. Служба Безпеки вручила йому підозру.