Парубій підписав закон, який передбачає процедуру імпічменту

Спікер Верховної Ради підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України". У ньому передбачена процедура імпічменту.

Андрій Парубій у Twitter зазначив, що передав закон на підпис президенту України.

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Народні депутати на засіданні парламенту 6 червня схвалили цей законопроект в другому читанні.

Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 июня 2019 г.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Що каже про імпічмент Зеленський? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект.

Що передбачає законопроект про ТСК – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

29 травня Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".