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      Парубій підписав закон, який передбачає процедуру імпічменту

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      Парубій підписав закон, який передбачає процедуру імпічменту
      Парубій підписав закон, який передбачає процедуру імпічменту / rada.gov.ua

      Спікер Верховної Ради підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України". У ньому передбачена процедура імпічменту.

      Андрій Парубій у Twitter зазначив, що передав закон на підпис президенту України.

      Цікаво: Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії

      Народні депутати на засіданні парламенту 6 червня схвалили цей законопроект в другому читанні.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Що каже про імпічмент Зеленський? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект.

      Що передбачає законопроект про ТСК – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      29 травня Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Андрій Парубій Імпічмент Законодавство
      Джерело: 24 канал
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