Парубій підписав закон, який передбачає процедуру імпічменту
Спікер Верховної Ради підписав законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України". У ньому передбачена процедура імпічменту.
Андрій Парубій у Twitter зазначив, що передав закон на підпис президенту України.
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Народні депутати на засіданні парламенту 6 червня схвалили цей законопроект в другому читанні.
Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.
Що каже про імпічмент Зеленський? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді відповідний законопроект.
Що передбачає законопроект про ТСК – читайте у нашому матеріалі за посиланням.
29 травня Зеленський подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. Цей законопроект від команди Зеленського передбачає, що парламент може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".