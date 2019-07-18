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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Парубій висунув Зеленському умову для проведення позачергової сесії Ради

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      Парубій назвав умову проведення позачергової сесії Ради
      Парубій назвав умову проведення позачергової сесії Ради

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій готовий невідкладно скликати позачергову сесію парламенту, але не окреме засідання, як того вимагав Володимир Зеленський. Для цього голова ВР просить президента правильно оформити лист до Верховної Ради.

      Парубій опублікував відкрити лист до Зеленського на своїй сторінці у Facebook. Він зауважив, що подання президента від 17 липня було оформлене не у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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      Я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку... Якщо ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до ВРУ у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати в Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії,
      – наголосив Парубій.

      Він запевнив, що готовий підписати розпорядження щодо підготовки позачергової сесії, як тільки надійде відповідне подання від президента.

      "Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю – серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам'ятайте це", – підсумував Парубій.

      Чому Зеленський хоче позачергового засідання Ради?

      18 липня президент Володимир Зеленський написав листа спікеру Верховної Ради Андрію Парубію із проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради задля ухвалення антикорупційних законів та відсрочення штрафних санкцій для "євробляхерів".

      Парубій відповів главі держави, що закон не передбачає скликання позачергового засідання, однак він може скликати позачергову сесію Верховної Ради згідно із законом.

      Зеленський різко відреагував на відмову Парубія і звинуватив спікера Ради в численних порушеннях регламенту під час роботи парламенту. Зокрема, він сказав, що нинішній парламент асоціюється в українців з відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів, вісімнадцятиразовим голосуванням за законопроекти та іншими грубими порушеннями.

      Президент також нагадав, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Тому ще раз попросив Парубія скликати позачергове засідання.


      Лист Зеленського до Парубія щодо позачергового скликання Ради

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      Які законопроекти вимагає ухвалити Зеленський? 
      1. "Про розвантаження суддів Антикорупційного суду, що дозволить суду запрацювати";
      2. "Про незаконне збагачення",
      3. "Про відстрочення штрафних санкцій для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі на єврономерах".

      Чому президент так поспішає ухвалити ці законопроекти?

      Бо Антикорупційний суд має запрацювати з 5 вересня, а новий парламент зможе провести своє перше засідання до 9 вересня. Щоб суд зміг нормально розпочати роботу, парламентарям слід проголосувати за перші 2 законопроекти.

      Третій стосується штрафів стосовно власників автомобілів на єврономерах. Так, пільговий період, протягом якого власників "євроблях" не штрафуватимуть, закінчиться уже 22 серпня. Це може призвести до конфліктів на дорогах, коли поліція почне застосувати санкції і вилучати авто. Тому в ОП просять Раду знову відтермінувати штрафи, бо в іншому разі доведеться скликати нараду з МВС, Нацполіцією й Мінінфраструктури, аби шукати інший механізм вирішення проблеми.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Законодавство Верховна Рада Андрій Парубій
      Джерело: 24 Канал
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