Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії. Там також закликали надати Україні засоби захисту повітряного простору.

За таке рішення проголосували 216 членів Асамблеї, проти не було жодного голосу, водночас утрималися при голосуванні 3 політиків.

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ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії

Парламентська Асамблея Ради Європи, попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання Росії.

У погодженому документі орган рекомендує припинити членство держави-агресорки в Раді Європи через несумісність її дій з принципами організації. Однак, враховуючи те, що Росія до кінця 2022 року формально лишається учасником організації – ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти неї в Європейському суді з прав людини.

Асамблея вважає, що Комітет міністрів має попросити Російську Федерацію вийти з Ради Європи. Якщо вона не виконає запит, Асамблея пропонує комітету передбачити негайну можливу дату, з якої держава-агресорка припинить бути членом Ради Європи.

Попри вихід Росії з організації, ПАРЄ все ж хоче продовжити підтримку недержавних інституцій, які протидіють диктатурі Володимира Путіна. Рішення скеровує Раду Європи "підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством у Росії".

Асамблея закликала допомогти Україні захистити повітряний простір

Спочатку ПАРЄ не планувала підтримувати поправки, які стосуються створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги. Але після тривалих дискусій Асамблея вже ж погодила компромісну формулу.

ПАРЄ закликала усі держави, які залишилися в організації після вигнання Росії, "розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, аби зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни зі сторони Росії".

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