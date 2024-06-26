ПАРЄ виступає за створення спецтрибуналу для Росії через геноцидну політику

Парламентська асамблея Ради Європи виступає за створення Спеціального трибуналу для Росії. Політики наголосили на геноцидних намірах Кремля щодо України

У середу, 26 червня, 88 депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України".

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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Росії

В документі констатували, що наразі з'являється дедалі більше доказів та ознак того, що Росія намагається вчинити геноцид проти українців. У резолюції депутати також закликають держави визнати Росію країною, що підтримує тероризм.

Асамблея вважає, що риторика російських ЗМІ, яка використовується для виправдання незаконної агресії, може становити пряме та публічне підбурювання до геноциду або свідчити про геноцидний намір знищити українську національну групу як таку. Або, принаймні, її частину, у розумінні Конвенції про запобігання геноциду 1948 року,

– йдеться в ухваленій резолюції.

Парламентська асамблея Ради Європи також закликає Генеральну Асамблею ООН підтримати процес створення Спеціального трибуналу.

Асамблея закликає якомога швидше підготувати всі необхідні документи для можливого проекту угоди між Радою Європи та урядом України про створення трибуналу, розробити його Статут, а також проект розширеної часткової угоди, яка регулюватиме умови підтримки такого трибуналу, його фінансування та інші адміністративні питання,

– підсумовується у документі.