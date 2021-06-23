ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо прав кримських татар в окупованому Криму

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила доволі жорстку резолюцію щодо прав кримських татар в Криму. Вона містить пункти, які визнають репресії окупантів на півострові.

Резолюція містить чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар. Попри те, що Росія тиснула на доповідачку з Ісландії Торхільдур Сунну, документ таки ухвалила.

До речі ПАРЄ візьметься за порушення прав людини в окупованому Росією Криму

Що передбачає резолюція

Найперше резолюція визнає, що з 2014 року триває тимчасова окупація Росією Криму.

Закликає державу-агресора припинити застосування російського законодавства в Криму, адже потрібно дотримуватись лише міжнародного права та законодавства України

Констатує, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар – це вбивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність.

Зазначає факти насильницького та протиправного переміщення кримських татар до Росії.

У резулюції є пункт про переслідування журналістів, обмеження свободи слова, права на мітинги, тиск на кримськотатарських правозахисників.

Важливо, що резолюція закликає скасувати так зване "рішення" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вимагає дозволити лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися до Криму.

До слова, Європейський суд з прав людини вже визнав прийнятним міждержавний позов, що порушує вищенаведені питання.

Сподіваюся, Резолюція, яку ми сьогодні ухвалили, зможе посилити наші позиції у міжнародних судах, і справедливість таки переможе,

– сказала Кравчук.