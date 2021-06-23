ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо прав кримських татар в окупованому Криму

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила доволі жорстку резолюцію щодо прав кримських татар в Криму. Вона містить пункти, які визнають репресії окупантів на півострові.
Резолюція містить чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар. Попри те, що Росія тиснула на доповідачку з Ісландії Торхільдур Сунну, документ таки ухвалила.
До речі ПАРЄ візьметься за порушення прав людини в окупованому Росією Криму
Що передбачає резолюція
- Найперше резолюція визнає, що з 2014 року триває тимчасова окупація Росією Криму.
- Закликає державу-агресора припинити застосування російського законодавства в Криму, адже потрібно дотримуватись лише міжнародного права та законодавства України
- Констатує, що репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар – це вбивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність.
- Зазначає факти насильницького та протиправного переміщення кримських татар до Росії.
- У резулюції є пункт про переслідування журналістів, обмеження свободи слова, права на мітинги, тиск на кримськотатарських правозахисників.
- Важливо, що резолюція закликає скасувати так зване "рішення" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вимагає дозволити лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися до Криму.
До слова, Європейський суд з прав людини вже визнав прийнятним міждержавний позов, що порушує вищенаведені питання.
Сподіваюся, Резолюція, яку ми сьогодні ухвалили, зможе посилити наші позиції у міжнародних судах, і справедливість таки переможе,
– сказала Кравчук.