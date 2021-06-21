Представника Росії не буде в ЄСПЛ: комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відхилив всіх російських кандидатів в судді Європейського суду з прав людини. Все через несправедливе проведення конкурсу у Росії.

Як зазначив нардеп та член української парламентської делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, профільний комітет відхилив весь список кандидатів від Росії.

Важливо ПАРЄ візьметься за порушення прав людини в окупованому Росією Криму

Через це, за словами нардепа, на червневій сесії ПАРЄ суддя ЄСПЛ від Росії обраний не буде.

У середу (23 червня – 24 канал) комітет буде засідати знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання,

– зазначив Гончаренко.

Додамо, що літня сесія ПАРЄ стартувала 21 червня. Вона, як і весняна сесія, відбувається у гібридному форматі: онлайн та офлайн. На порядку денному нової сесії буде резолюція про права кримських татар в окупованому Криму.

Українська делегація ПАРЄ заявляла про очікування опору з боку російської делегації й спроб перешкодити позитивному голосуванню питання щодо ситуації з кримськими татарами на сесії ПАРЄ.