Пасажири потягу "Київ-Варшава" проходитимуть паспортний контроль на столичному вокзалі

Від 5 квітня прикордонний і митний контроль на потяг "Київ-Варшава" проходитиме одразу у вагонах на станції "Київ-Пасажирський". Для цього пасажирам необхідно зайняти місця в поїзді не пізніше ніж за 25 хвилин до відправлення.

Зазначимо, що до того парспортний контроль відбувався на станції "Ягодин".

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У зв'язку з вказаними змінами частково зміниться графік курсування цього поїзда – пасажири мають зайняти свої мясця о 18:48.

Для покращення обслуговування пасажирів з 5 квітня проходження прикордонного та митного контролю у поїзді № 67/68 Київ – Варшава переноситься зі станції "Ягодин" на станцію "Київ-Пасажирський" в обидва напрямки,

– повідомили в Укрзалізниці.

Також наголошується, що прикордонний контроль буде здійснюватися безпосередньо у вагонах, на це передбачено технологічний час – 25 хвилин до відправлення поїзда.