У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: багато загиблих
Джерело:NTV
У Туреччині 5 лютого сталася моторошна ДТП. Перекинувся пасажирський автобус, який прямував до Бодрума.
На жаль, загинули 8 людей. Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих. Декілька з них – у важкому стані.
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Причини ДТП наразі встановлюють. Жодних деталей наразі не розкривають.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.
У Бразилії сталася моторошна ДТП
У Бразилії – штат Мінас-Жерайс – наприкінці січня сталася моторошна ДТП. З 10-метрового моста зірвався автобус з юнацькою футбольною командою. У салоні перебували члени команди під назвою Esporte Clube Vila Maria Helena.
Згодом повідомили, що жертвами ДТП стали 4 людей: дорослий та 3 дітей. Окрім того, заявили про 38 постраждалих. Деталі трагедії встановлюють. За попередніми даними, причиною ДТП могла стати помилка водія автобуса, який не впорався з керуванням.
У Перу автобус зірвався у прірву
Окрім того, нещодавно у Перу автобус з туристами зірвався у прірву. Повідомили, що загинули понад 20 людей. Місцева прокуратура повідомила: трагедія могла статися через необережне водіння, а також – перевищення швидкості автобуса.