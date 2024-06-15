У Росії пасажирський літак розвалився навпіл: чому це могло статися

В Росії в Ямалі розбився російський пасажирський літак Ан-26-100. Російські ЗМІ пишуть, що літак розвалився навпіл, впав біля злітно посадкової смуги, постраждали два члени екіпажу та один пасажир. Причин його розвалу може бути у непрофесіоналізмі окупантів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що, ймовірно, льотчики мали проблеми з посадкою, адже сам літак є доволі якісний. Також окупанти мають проблему з обслуговуванням своєї авіації.

Дивіться також Росіяни трохи дорізали лінію оборони, – боєць ЗСУ про ситуацію на Горлівському напрямку

Чому літак розвалився навпіл

За словами Світана, причиною катастрофи стала жорстка посадка з великими помилками керування літаком. Скоріш за все, льотчики не справились з керуванням через певні причини, включаючи технічні.

Під час заходу на посадку, на відстані трьох кілометрів від аеропорту "Утрєнній", Ан-26 несподівано зник з радарів. Невдовзі з'ясувалося, що літак впав на снігове поле, не долетівши усього 1 кілометр до злітно-посадкової смуги. Росіяни скаржаться, що їх Ан-26 зробив "жорстку посадку" через погані метеоумови

Літак Ан-26-100 є досить великим транспортним літаком та досить якісним. Україна його теж виробляла, він літає десятки років. Тому те, що він розвалився навпіл може свідчити про серйозну проблему у пілотів. Також в росіян є проблеми з авіаційним парком.

У росіян зараз великі проблеми з обслуговуванням авіаційного парку. Нового вони практично нічого не виготовляють, а використовують старий авіаційний парк, який не витримує непрофесіоналізм авіаційного складу,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Авіакатастрофи у Росії: останні новини