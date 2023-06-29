Пашу "Мерседеса" помітили біля Лаври: митрополит УПЦ МП "засвітився" на камеру

Очевидці побачили митрополита УПЦ МП Пашу "Мерседеса" Лебідя та зафільмували його. Лояльні до проросійської церкви телеграм-канали згодом поширили відео.

Павло Лебідь, відомий як Паша "Мерседес", був помічений 29 червня біля Лаври. Однак у скандального очільника УПЦ МП ще не закінчився строк домашнього арешту.

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Митрополит УПЦ МП вперше за довгий час з'явився на публіці

На кадрах можна побачити, як митрополит дає людям цілувати свою руку та хрестить їх. Все відбувається біля магазину Києво-Печерської лаври.

Паша "Мерседес" спілкується з вірянами: відео

Паша "Мерседес" міг порушити умови домашнього арешту

Митрополит УПЦ МП мав сидіти вдома до 1 липня. Саме у цей день закінчується термін його домашнього арешту. Однак Павло Лебідь зустрівся з вірянами та ймовірно порушив закон. Адже суддя заборонив йому спілкуватись зі своїми вірянами на час домашнього арешту.

Що сказав Офіс Генпрокурора

, митрополита УПЦ МП підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань. А ще він підозрюється у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.

В Офісі Генпрокурора пояснили, чому Паша "Мерседес" перебував на вулиці. 26 червня прокурор подав клопотання про продовження домашнього арешту. Судове засідання призначено на 11:00 30 червня.

Сьогодні (29 червня – 24 Канал) підозрюваний прибув до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за викликом слідчого для проведення слідчих дій. Там йому повторно вручили клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу,

– зазначається у повідомленні.

Офіс Генпрокурора також спростував вкиди про те, що митрополиту УПЦ МП нібито не продовжили запобіжний захід.