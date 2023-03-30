Тепер у хід пішли руки: Паша "Мерседес" штовхнув журналістку

Під час спілкування з журналістами митрополит Павло (Лебідь) штовхнув журналістку через те, що вона хотіла поставити йому питання. Пізніше інший представник УПЦ МП зламав камеру журналістів Суспільного.

Після того, як комісії Мінкульту не вдалося провести перевірку на території Києво-Печерської лаври, ченці відповіли на декілька питань журналістів. Зокрема, Паша "Мерседес" розповів, чому монахи УПЦ МП не збираються виселятися зі святині.

Важливо Ідеальна картинка для пропаганди: як Кремль збирається використати історію з Лаврою

Від погроз до дій

Паша "Мерседес" після закінчення служби почав спілкуватися з журналістами, аби пояснити, чому ченці УПЦ МП не збираються виселятися з Лаври. За словами митрополита, їм буцімто "зателефонували з ООН" і заявили, що монахи можуть не виселятися з Лаври. Аргументував Паша "Мерседес" це тим, що немає відповідного судового рішення, яке б змушувало представників УПЦ МП виїхати зі святині.

Коли журналісти почали ставити "незручні" для митрополита питання, той розлютився й штовхнув одну з журналісток. Вона намагалася поцікавитися щодо роботи комісії Мінкульту, яку сьогодні, 30 березня, не пустили на територію Лаври з перевіркою. Проте Паша "Мерседес" розлютився й штовхнув журналістку, обізвавши її.

Паша "Мерседес" напав на журналістку: дивіться відео

Після цього стався ще один інцидент. Коли ченці УПЦ МП після служби йшли з Лаври, один зі священнослужителів штовхнув іншу журналістку й намагався зламати камеру. Під гарячу руку священнослужителів потрапили співробітники Суспільного. Дівчина намагалася поставити питання ченцю, проте їй порадили "сповідуватися". Оператор, який знімав це все на відео, також потрапив під "роздачу" монахів – з його рук намагалися вибити камеру.

Момент удару по камері: дивіться відео

Представник УПЦ МП намагався зламати камеру Суспільного: дивіться відео

Журналісти планують звернутися до правоохоронних органів із заявою щодо перешкоджання їх діяльності.

Паша "Мерседес" погрожував журналістам

Вранці митрополит Павло вже погрожував журналістам. Після служби йому почали ставити питання щодо того, чому комісію Мінкульту не пустили на територію Лаври. У відповідь Паша "Мерседес" почав погрожувати журналістам палкою і кричав, що буцімто "розіб'є всім фотоапарати".

Проте пізніше митрополит почав відхрещуватися від своїх слів. Він заявив, що нікому не погрожував, а його просто "не так зрозуміли".

Паша "Мерседес" вибухнув прокльонами