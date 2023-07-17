Побажав Божої помочі: Онуфрій записав звернення на підтримку арештованого Паші "Мерседеса"

Епопея з ув'язненням "Паші Мерседеса" продовжує набирати обертів. Звернення на підтримку заарештованого митрополита записав Онуфрій.

У ролику митрополит УПЦ МП Онуфрій вирішив стати на захист колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Відео, зняте задля підтримки Паші "Мерседеса", з'явилося в мережі, передає 24 Канал.

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Онуфрій побажав Божої помочі Паші "Мерседесу"

У ролику Онуфрій звернувся до Павла Лебедя. Він зазначив, що до нього дійшли чутки про те, що митрополита відправили до СІЗО. За словами митрополита УПЦ МП, відповідну звістку "сприйняли з сумом, жалем".

Але я знаю, що ви добрий монах, добрий архієрей, добрий намісник святої Лаври Печерської. І тут просто якесь непорозуміння... Ви недостойні цього, щоб вас тримати в СІЗО,

– заявив Онуфрій.

Побажав Божої помочі Павлові Лебедю: дивіться відео

Зауважимо, що напередодні побідкатися на Пашу "Мерседеса" у СІЗО вирішив патріарх Кірілл. Він нарікав, що митрополит може не пережити свого ув'язнення.

Дуже схвилював можливий стан Паші "Мерседеса" ту людину, котра раніше благословляла окупантів убивати українців. Тож він вирішив висловити свою "експертну" думку щодо того, що митрополита відправили до СІЗО.

Він вирішив показово забити на сполох. Мовляв, уже звернувся до очільників християнських церков, а також міжнародних організацій. Він нарікає на те, що Павло Лебедь у СІЗО може померти.

Ми більше схильні до думки, що Паша "Мерседес" не готовий міняти маєток на камеру у СІЗО. Адже його цілодобовий арешт можна вважати відпочинком у 5-зірковому готелі, якщо порівнювати з ізолятором.

Паша "Мерседес" сидітиме у СІЗО