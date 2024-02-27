Пашинський завищував ціни на закупівлі озброєння для ЗСУ та атакував Держаудитслужбу, – ЗМІ

Колишній народний депутат та бізнесмен Сергій Пашинський, якого підозрюють у незаконній реалізації "нафтопродуктів Курченка", що завдало державі збитків на майже 1 млрд гривень, у розмовах з найближчим оточенням обговорював схеми штучних націнок в оборонній сфері, а також планував брудні медіакампанії проти Держаудитслужби України.

Це стало відомо після оприлюднення 26 лютого у ЗМІ аудіозаписів розмов Пашинського, зазначає 24 Канал.

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Сергій Пашинський завищував ціни на закупівлі озброєння для ЗСУ

"Пашинський фактично зізнався, що закуповував озброєння для армії за вдвічі завищеною ціною. Принаймні, такий висновок можна зробити із розмов скандального екснардепа зі своїм оточенням. До речі, сьогодні кілька оборонних компаній внесли за Пашинського заставу у 272,5 мільйона гривень. Цікаво, чи це не ті кошти, зароблені із вдвічі завищеної ціни?", – пише видання.

У своїй статті ЗМІ аналізує бізнес-шлях екснардепа в оборонній галузі, в яку він "глибоко інтегрувався" ще перебуваючи на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони. За інформацією видання, реалізація "нафтопродуктів Курченка" допомогла Пашинському з накопиченням "первинного капіталу", щоб вийти на ринок зброї й потіснити інших учасників, зокрема державний "Укроборонпром".

Однак, як зазначає медіа, оприлюднені записи розмов свідчать про те, що оборонний бізнес Пашинський міг вести за шахрайською схемою, завищуючи ціни на озброєння вдвічі. Крім того, за інформацією видання, контракти з Міноборони, підписані у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, були зірвані.

Очевидно, що усі ці схеми не пройшли непоміченими повз аудиторів. В результаті Пашинський влаштовував інформкампанії проти голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої. За даними видання, записи з обговоренням кампанії з дискредитації голови ДАСУ також є у правоохоронців.

Видання також нагадує, що саме аудитори Держаудитслужби проводили перевірку ДП "Укртранснафтопродукт" та схем із "паливом Курченка" (що і лягло в основу кримінальної справи НАБУ), а також оборонних підприємств. Зокрема, і КБ "Луч", на який, як пишуть ЗМІ, Пашинський має вплив. "Говорять, що він фактично зробив усе, аби аудит підприємства не відбувся. Вочевидь, щоб приховати космічні націнки", – йдеться у статті.