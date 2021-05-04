Паспортизацією на Донбасі Росія виправдовує агресію проти України, – Литва в ОБСЄ

Литва відреагували на незаконну видачу російських паспортів мешканцям тимчасово окупованого Донбасу. Держава заявила, що Кремль хоче використати це, як привід для поновлення агресії проти України.
Джерело:твітер Литви в ОБСЄ
Міжнародна спільнота не визнає видані на тимчасово окупованих територіях Сходу України російські паспорти. Про це у твітері заявило постійне представництво Литви при міжнародних організаціях у Відні.
Читайте також Росіяни продовжують жити у світі, в якому немає війни, – Казарін
Останнім часом надходили повідомлення про те, що Росія планує ще більше посилити незаконну паспортизацію у тимчасово окупованих районах України. Паспортизація – це ніщо інше, як привід для подальшої агресії Росії проти України,
– мовиться у повідомленні.
Литовське відомство змоделювало діалог російської влади та українців на Донбасі:
Росія: "Візьми паспорт, ми прийдемо звільнити тебе. Тебе можуть вбити, але тоді у нас буде ця територія".
Українець на Донбасі: "Я не думаю, що це мене цікавить".
Росія: "Закрий рот і візьми паспорт".