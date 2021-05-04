Паспортизацією на Донбасі Росія виправдовує агресію проти України, – Литва в ОБСЄ

Литва відреагували на незаконну видачу російських паспортів мешканцям тимчасово окупованого Донбасу. Держава заявила, що Кремль хоче використати це, як привід для поновлення агресії проти України.

Міжнародна спільнота не визнає видані на тимчасово окупованих територіях Сходу України російські паспорти. Про це у твітері заявило постійне представництво Литви при міжнародних організаціях у Відні.

Читайте також Росіяни продовжують жити у світі, в якому немає війни, – Казарін

Останнім часом надходили повідомлення про те, що Росія планує ще більше посилити незаконну паспортизацію у тимчасово окупованих районах України. Паспортизація – це ніщо інше, як привід для подальшої агресії Росії проти України,

– мовиться у повідомленні.

Литовське відомство змоделювало діалог російської влади та українців на Донбасі:

Росія: "Візьми паспорт, ми прийдемо звільнити тебе. Тебе можуть вбити, але тоді у нас буде ця територія".

Українець на Донбасі: "Я не думаю, що це мене цікавить".

Росія: "Закрий рот і візьми паспорт".