Ситуація не патова: заяву Зеленського про успіхи на Півдні викривили

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про "патову" ситуацію на фронті.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. За його словами, Володимир Зеленський коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на Півдні описав це як "стагнацію", а не "патову ситуацію".

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"В інтерв'ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на Півдні", – повідомив Никифоров.

Відтак, він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову".

"Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", – додав Никифоров.

Оригінал відповіді президента

Крім цього, він опублікував оригінал відповіді президента в інтерв'ю телеканалу RAI.

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, - ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

Інформація про "патову" ситуацію викривлена

Центр протидії дезінформації згодом опублікував застереження для медіа, які поширюють викривлену версію інтерв'ю президента італійському телеканалу Rai1.

"Деякі ЗМІ поширили маніпулятивні твердження про начебто "патову" ситуацію на фронті", – ідеться у повідомленні.

Там наголошують, що президент, коментуючи ситуацію на фронті цього літа, заявив, що "морська частина" дала позитивний результат. Завдяки цим операціям Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор".

Проте сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Зокрема, йдеться про контрнаступальні дії на півдні.

Однак це не означає, що ситуацію на фронті можна називати "патовою", і Сили оборони України продовжать деокупацію територій,

– наголосили у ЦПД.

Що цьому передувало