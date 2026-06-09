Любить Росію і її гроші: наскільки поганою є ідея Трампа залучити патріарха Феофіла до перемовин

Ізраїльське видання Ynet заявило, що Трамп хоче залучити до переговорів між Україною та Росією патріарха Єрусалимського Феофіла III як посередника. Про це начебто вони домовилися під час зустрічі у Білому домі.

Що відомо Феофіла і як він ставиться до Росії, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про ідею Трампа?

Трамп міг обрати Феофіла для посередництва у переговорах через те, що він не несе прямого політичного забарвлення і "походить з місця релігійної та моральної довіри".

Феофіл вважається фігурою, яка має довіру в обох країнах завдяки своєму статусу в православному світі та своїй минулій участі в ініціативах та контактах дипломатичного та гуманітарного характеру,

– писали у Ynet.

Джерела видання також повідомляли, що патріарх має заплановану зустріч із диктатором Путіним у червні.

Що кажуть в українській владі?

Наразі офіційно українська влада не коментувала можливу участь Феофіла у переговорах.

У коментарі 24 Каналу в Офісі Президента ані підтвердили, ані спростували цю інформацію, але наголосили, що проблема у тому, що російська сторона обирає воювати далі.

Проблема ж не в тому, що немає посередника. Проблема в тому, що Путін хоче продовжувати війну і всім каже саме це,

– зазначили в ОП.

Тим часом співрозмовник "РБК-Україна" у владі позитивно оцінив цю ідею.

"Чом би й ні?.. Чим більше посередників, тим більше буде відповідей від Росії, що Путін хоче воювати", — зазначив він.

Але посольство України в Ізраїлі виданню "Україна православна" з меншим ентузіазмом поставилися до кандидатури Феофіла як посередника у переговорах.

Там зазначили, що це нереально.

Україна ніколи на таке не піде. Це все одно, що пропонувати нам у якості перемовника Шрьодера чи колишню міністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії,

– зазначив співробітник посольства.

Феофіл виступав проти надання Томосу Україні і не визнав ПЦУ.

Він також розповів, що патріарх начебто отримував готівку від Московського патріархату та проросійських олігархів – ймовірно, від Вадима Новинсього.

Кого тільки не бачили у нього, хто заходив зі спортивними сумками… Зрештою, як патріарх Феофіл може бути посередником, коли він не відгукувався на жодні ініціативи нашого посольства щодо спілкування. Але людина зайняла чітку позицію, він ходить "в обнімку" із послом Росії, бере участь у російських заходах. Він точно нічого доброго для нас не зробить,

— додав дипломат.

Як у Росії відгукуються про Феофіла?

Російські пропагандистські ЗМІ позитивно сприйняли новину про патріарха Феофіла. Для них показовим є те, що він досі не визнав ПЦУ.

Вони нагадали, що ієрарх уже двічі зустрічався із Путіним. У травні 2013 року російський диктатор прийняв Феофіла та очільника РПЦ Кирила у своїй резиденції у Сочі. Вдруге вони зібралися у Кремлі у листопаді 2019.

Окрім того, Путін бачився із патріархом під час візитів на Святу Землю і Близький Схід. А у вересні 2025 зустрічався з Кирилом у Казахстані.

У листопаді 2025 Путін навіть нагородив ієрарха орденом Дружби, як офіційно зазначено у документах, "за великий внесок в інформаційний супровід заходів, присвячених святкуванню 80-х роковин перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років".

Як реагують в Ізраїлі?

Доки росЗМІ радіють, ізраїльські – попереджають. Зокрема, у Times of Israel зауважили, що Феофіл став інструментом впливу Кремля і є залежним від російських грошей.

Щоб легітимізувати свою діяльність в інших країнах та прикритися інтересами Православної Церкви, Росії потрібні релігійні діячі "на місцях", які служитимуть мостами між РПЦ та місцевими жителями, релігійними лідерами, донорами, дипломатами та потенційними колаборантами,

– йдеться у виданні.

Там нагадали, що з 2022 року Феофіл неодноразово виступав на захист статусу РПЦ в Україні та за її межами.

Зазначають, що не секрет, що Росія безпосередньо "фінансує" проєкти Феофіла. Він сам про це неодноразово наголошував.

Очевидці теж розповідали про безпрецедентне та недобросовісне перерахування грошей від представників російського посольства для "потреб" патріархату.

Мирні переговори: останні новини

9 червня у Кремлі завили про відсутність планів на розмови Путіна й Трампа. Кажуть, що посередництво США на паузі.

Тим часом в Естонії допускають, що вже в найближчі місяці може з'явитися дипломатичне "вікно можливостей" для можливих перемовин із Росією.

І, як зазначили у Politico, Європа готова взяти провідну роль у переговорах щодо війни в Україні і зайняти жорстку позицію.