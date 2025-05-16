Російського патріарха Кирила помітили у викраденій 10 років тому українській реліквії

Патріарх Московський Кирил засвітився з панагією, яка, ймовірно, є вкраденою майже 10 років тому з України. Подібних реліквій у Росії не існувало.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Духовний фронт України.

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Що відомо про крадіжку прикрас і до чого тут патріарх Кіріл

Так, 8 травня на вручення ордену Республіки Сербія патріарх Кирил одягнув панагію, схожу на ту, яку вкрали у 2016 році з будинку митрополита Олександра. Саме така панагія, що була виготовлена в одиничному екземплярі лаврськими ювелірами. Прикраса належала покійному митрополиту Володимиру (Сабодану).

Патріарх Кирил у вкраденій панагії / фото Духовний фронт України

Це додає нових деталей до справи восьмирічної давності. Нагадаємо, 6 квітня 2017 року в ході спецоперації Нацполіції під час спроби збуту частини викраденого майна на суму 500 000 доларів США було затримано групу осіб.

Серед затриманих були двоє священників УПЦ МП Степан Бенц та Савенко О.І. Ієрей Степан Бенц уже помер, а Савенко Олексій досі є настоятелем храму апостола і Євангеліста Іоана Богослова.

Попри затримання 6 осіб підозру у придбанні, отриманні, зберіганні чи збуті майна, одержаного злочинним шляхом, отримав лише Бенц. З ним було укладено угоду про визнання винуватості, причому, але інші встановлені особи до відповідальності притягнуті не були.

Митрополит Володимир з прикрасою, яку згодом викрали / фото Духовний фронт України

"Залишається відкритим питання, хто саме здійснив крадіжку особистих цінностей митрополита Олександра, як викрадені речі опинилися у осіб, що намагалися їх продати, та яким чином унікальна панагія могла потрапити до патріарха Московського Кирила", – вказують активісти.

До речі, нещодавно Кабінет міністрів зробив крок до заборони УПЦ МП та ухвалив постанову "Про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена".