Патріарх Кирил благословив російські війська на війну з Україною

Російський патріарх Кирил благословив бійців держави-агресорки на війну проти України. Це сталося після літургії на свято Торжества православ'я у Москві.

Кирил подарував ікону командувачу росгвардії Віктору Золотову. Той пообіцяв патріарху якнайшвидше зламати опір України.

Читайте також Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три храми: людей приймають в укриттях

Патріарх Кирил благословив рашистів на війну проти українців

"Оскільки ви очолюєте Росгвардію, я хотів би, щоб цей образ був у лавах Росгвардії Росії", – сказав Кирил Золотову.

Командувач росгвардії у відповідь запевнив патріарха, що "війська національної гвардії разом зі збройними силами Росії виконають всі поставлені завдання під час військової контроперації".

Так, не все йде так швидко, як хотілося б. Але це лише тому, що "нацисти" ховаються за спинами мирних громадян, старих, жінок та дітей, влаштовують вогневі позиції у дитячих садках, школах та житлових будинках,

– сипав обіцянками Золотов.

На завершення він заявив, що "перемога буде за Росією", та додав, що в цьому нібито помагатиме ікона.

Своє благословення на війну проти українського народу, знищення міст і сім, вбивства мирних людей Кирил дав після літургії на свято Торжества православ'я у Москві.

Росіяни трощать храми, їх засуджує навіть УПЦ МП

Від обстрілів російських військ страждають і храми УПЦ МП. Вже зруйновані понад 10 церков, які підпорядковані Москві. Також відомо про одного загиблого від обстрілів росіян священника Московського патріархату.

У ніч на 13 березня російська авіація бомбила Святогірську лавру, є поранені. Російські війська почали обладнувати вогневі позиції у захоплених храмах.

Вже навіть в УПЦ МП почали засуджувати дії росіян.

Важливо – Папа Римський звернувся до Росії та закликав "припинити різанину" у Маріуполі: дивіться відео