У Росії бракує не лише солдатів: патріарх Кіріл закликає мобілізувати вірян

Патріарх Кирил вважає, що російська православна церква має більше допомагати армії Кремля. Він звернувся до всіх церковних парафій, аби вони мобілізували своїх парафіян.

Відповідний виступ глави РПЦ опублікувала пресслужба Московського патріархату. Він також наголосив, що кожна парафія "має допомагати тим, хто на лінії вогню", передає 24 Канал.

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Черговий зашквар Патріарха РПЦ

"Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоби вони збирали речі, продукти. Шукайте можливості, збирайте гроші, відправляйте посилки, наскільки можна самі їдьте, підтримайте військовослужбовці", – заявив патріарх.

У цій же промові глава РПЦ порівняв війну в Україні російсько-французькою війною у 1812 році, наголосивши, що "чи не вся об'єднана Європа спробувала завоювати Росію".

Зараз він переконаний, що "весь західний світ знову хоче захопити Росію".

За його словами, люди бачать у Росію країну, яка є "прикладом вірності традиційним цінностям, таким як сім'я, почуття обов'язку, патріотизм". Також він додав, що Росія, яка рішуче виступила проти глобалізації, користується "величезною симпатією багатьох людей, які живуть на Заході".

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