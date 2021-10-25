Патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США

25 жовтня 2021 , 18:36
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Євстратія Зорі

Під час офіційного візиту в США патріарха Варфоломія госпіталізували у лікарню 24 жовтня. Станом на 25 жовтня, повідомили, що Всесвятість вже виписали з лікарні.

Відповідне повідомлення з'явилось у другій половині дня у понеділок, 25 жовтня. Про це написав прессекретар Київської патріархії УПЦ КП Євстратій Зоря.

Читайте більше Патріарх Варфоломій потрапив у лікарню в Штатах

Варфоломія виписали з лікарні в Штатах

Архієпископ Елпідофор повідомив, що Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту,
– заявив Зоря. 

Архієпископ Американський Елпідофор розповів, що вже "немає підстав хвилюватися про стан здоров'я Вселенського патріарха Варфоломія". 

Варфоломія виписали з лікарні у США / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі

За словами архієпископа, результати всіх медичних оглядів були чудовими, тому Патріарх Варфоломій продовжить свою програму, яка передбачає зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі та держсекретарем Ентоні Блінкеном у Держдепартаменті.

Окрім того, Євстратій Зоря пояснив, що Вселенський Патріарх визнав, що він повинен краще розпоряджатися своєю енергією та часом, щоб піклуватися про своє здоров'я.

Коротко про шпиталізацію та стан здоров'я Варфоломія

  • У неділю, 24 жовтня, Патріарха Варфоломія доправили у лікарню в США. Це трапилось під час офіційного візиту в країну.  Причиною назвали тривалий переліт до США та дуже завантажений графік. Саме тому його лікар порадив патріарху відпочити.
  • Варфоломія доправили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Там за патріархом мали спостерігати лікарі. Попередньо відомо, що Варфоломію 81 рік, він вселенський патріарх з листопада 1991 року.
  • До речі, влітку 2021 року Варфоломій був з офіційним візитом в Україні. Вселенський Патріарх прибув напередодні святкування Дня Незалежності та покинув країну 25 серпня. Це перший візит патріарха в Україну після здобуття томосу.
Автор: Діана Квасневська