Благословляв окупантів на вбивства: СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кірілу

Служба безпеки України повідомила про підозру патріарху РПЦ Владіміру Гундяєву, відомому як Кіріл. Він неодноразово заперечував воєнні злочини російської армії, а також одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії.

СБУ разом з Офісом генпрокурора зібрали доказову базу на російського патріарха Кіріла. Йому інкримінують звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу.

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Патріарху РПЦ Кірілу оголосили підозру

Слідчі зібрали докази, що московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Кіріл одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України й навіть благословляв російських солдатів на вбивства. Крім того, він активно поширює наративи російської пропаганди. Для цього Кіріл використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ, а також представників УПЦ МП на території України.

Патріарх Кіріл розповсюджував кремлівську пропаганду під час онлайн-проповідей та у коментарях в ЗМІ. Слідчі СБУ та Офісу генпрокурора зафіксували кілька таких фактів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача росгвардії Росії Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України,

– наголосили в СБУ.

У своїх виступах Кіріл повністю підтримував агресивну політику Кремля, ба більше – закликав вірян об'єднатися у війні проти України.

Зібравши доказову базу, СБУ оголосила про підозру патріарху РПЦ Кірілу за трьома статтями:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Санкції зазначених статей передбачають довічне позбавлення волі. Нині тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави.

РПЦ створює власну ПВК

. Від початку повномасштабного вторгнення Росії за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 16 – митрополити церкви.

Керівництво РПЦ створює власну приватну військову компанію. За вказівками московського патріархату новостворені ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

СБУ виявила, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У соборі представники РПЦ вербують парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угруповань Росії, які залучені на передовій. СБУ встановила, що під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу і мають "досвід".

Фінансуються такі ПВК особами, які наближені до Кремля. "Спонсори" виділяють гроші буцімто на "будівництво" храмів, а насправді – фінансують ПВК.