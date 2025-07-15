Не зовсім зрозуміло: у ГУР прокоментували заяву Трампа про 17 Patriot для України

Заступник голови ГУР заявив, що не зовсім зрозуміло, що мав на увазі Дональд Трамп, коли казав про 17 Patriot для України. Мова могла йти про батареї чи про пускові установки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Реакція ГУР на обіцянку Трампа

У понеділок, 14 липня, на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив про відправлення в Україну 17 Patriot. Він зазначив, що вони можуть прибути "дуже скоро".

Генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР прокоментував заяву, підкресливши, що не зовсім зрозуміло, що мав на увазі американський лідер.

Сімнадцять – це величезна кількість, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, то це можливо,

– сказав він.

Президент США, своєю чергою, лише заявив, що кілька країн, які мають ці ЗРК, віддадуть їх Україні. Натомість США вироблять для них нові системи. "У нас є 17 Patriot, що готуються до відправлення. Вони їм не знадобляться. Тож ми збираємось домовитись про те, куди підуть ці 17 – або більша частина з них", – сказав він.