Трамп назвав неймовірну цифру: скільки Patriot може дійсно отримати Україна

Дональд Трамп 14 липня на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте оголосив, що дуже скоро може надати Україні 17 Patriot. Проте він не уточнив, що мав на увазі, – кількість батарей чи певних компонентів системи.

Військовий експерт Давид Шарп у розмові з 24 Каналом припустив, про що говорив президент США, обіцяючи передати Україні 17 Patriot. Шарп пояснив, на які саме компоненти цих систем можуть розраховувати Сили оборони України.

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Що мав на увазі Трамп?

Шарп наголосив, якщо йдеться про 17 батарей чи дивізіонів, то це просто нереальна цифра щодо можливості надання їх Україні. Важко уявити, що США із запасів свого озброєння візьмуть 17 батарей Patriot, спрямують їх до Німеччини для подальшого надання Україні.

Насамперед йдеться про вартість такої кількості батарей – вона абсолютно грандіозна. Також американці не знімуть їх зі свого озброєння – тут, як пояснив військовий експерт, немає про що навіть говорити.

На мою думку, оскільки президент Трамп є цивільною людиною, він, можливо, не помилився у цифрах, але мав на увазі якісь компоненти. Також не можна виключати, що він обмовився,

– зауважив він.

Проте, за словами Шарпа не піддається сумніву те, що середньотривалій перспективі, навіть не короткотривалій, про постачання Україні 17 батарей Patriot чи повноцінних зенітно-ракетних комплексів, не може навіть йтися. Це не вписується у жодні реалії.

Імовірно, йдеться про 17 тих чи інших компонентів Patriot – про дві, або у разі інших варіацій, три батареї. Є різні конфігурації, про які йшлося щодо початкового придбання їх Німеччиною та, можливо, Норвегією для подальшої передачі Україні,

– підкреслив Давід Шарп.

Дві, а тим більше три батареї – це, як відзначив військовий експерт, теж дуже багато. Це дуже потужне підсилення далекобійного ППО України та протиракетної оборони, яка посилиться у разі продовження постачання ракет PAC-3. Вони спеціально призначені для перехоплення балістики.

Зазначимо, що заступник голови ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький вважає, що не зовсім зрозуміло, про що говорив Дональд Трамп, згадуючи 17 Patriot для України. На його думку, "17 – це величезна кількість, якщо йдеться про батареї". Проте, якщо йдеться "про пускові установки, то це можливо".