Полковник запасу сказав, скільки систем Patriot реально може отримати Україна цьогоріч

Президент США заявив, що в Україну передадуть 17 Patriot. Розглядається варіант, що низка європейських країн надішле свої системи зі складів, а потім поповнить свої запаси, купивши в американців нові. Серед таких країн – Німеччина, вона вже розглядає такий спосіб допомоги нашій державі.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу висловив думку, що не варто сподіватися на обіцянки Трампа щодо 17 Patriot, він вважає, що Україна цьогоріч отримає меншу кількість.

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На чому мають зосередитись ЗСУ?

Питання передачі ЗРК Patriot несе за собою низку технічних моментів, організація цього процесу потребує часу. Військовий експерт зазначив, що ті комплекси Patriot, які Україна отримає, будуть в основному передані з європейських запасів зброї.

Можливо, передасть Німеччина, в неї залишилось до 10 батарей. До кінця цього року Україна максимум отримає 3 – 4. Зараз таких в нас є 7 – 8, якщо додадуться ще декілька, то буде в нас понад десять,

– озвучив Світан.

Він наголосив на тому, що це кардинально не розв'яже питання захисту проти ударів балістикою. Загроза з боку росіян залишиться. Україні, на думку полковника запасу ЗСУ, аби перекрити хоча б основні магістралі, інфраструктурні об'єкти, міста компактного проживання населення потрібно таких установок у кількості 50.

Оптимальний варіант для нас, кращий ЗРК – це своя балістика по Москві. Будь-який удар в бік України повинен супроводжуватись ударом по Кремлю з застосуванням десятків балістичних ракет. Треба зосередитись зараз на цьому,

– вважає Світан.

Зазначимо, що військовий експерт Давид Шарп теж висловив сумнів, що наша держава у перспективі отримає 17 комплексів Patriot та пояснив чому так думає. Він припустив, що Трамп мав на увазі 17 різних компонентів Patriot, а повноцінних батарей буде передано 2 – 3.