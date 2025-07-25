Зеленський пояснив, скільки систем Patriot має Україна та скільки може отримати

Україна працює з партнерами, щоб забезпечити 10 систем Patriot. Водночас Київ має ракети для них.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Дивіться також Дивна позиція, – у Зеленського різко відреагували на слова про передачу Patroit в 2026

Оборонні системи Patriot для України

За словами президента, Україна вже має 3 системи Patriot. Зеленський отримав підтвердження з Німеччини на дві системи, з Норвегії – на одну. Зараз команда президента працює з нідерландськими партнерами.

Водночас Україна має запит на 10 систем Patriot. Представники країни працюють з партнерами, щоб забезпечити таку кількість. Також працюють з питанням ракет, певну кількість Україна вже має.

Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Дональд Трамп буде продавати оборонні системи. "Наше завдання знайти гроші на всі 10 систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", – підсумував український лідер.