Маємо шанси отримати ППО протягом короткого часу, – Веніславський

Європейські країни досі стримано передають системи ППО Україні, однак найближчим часом очікується позитивна динаміка. Цьому сприяє позиція США щодо закупівлі озброєння.

Про це повідомив нардеп та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Медіацентру Україна, передає 24 Канал.

Дивіться також Берлін планує купити Україні ракети для Patriot на мільярди євро, – німецька опозиціонерка

Коли Україні передадуть ППО?

Європейські держави обережно ставляться до передачі систем ППО, оскільки це знижує їхню обороноздатність. Веніславський пояснив, що зокрема йдеться про комплекси, які є на озброєнні в Німеччини. Саме вони раніше повідомляли, що готові закупити в США ЗРК Patriot для України.

Після сигналів американських партнерів, що вони готові розглядати і купівлю зброї для України, і надають дозвіл на передачу своїх зразків озброєння, це пришвидшить поставку,

– сказав Веніславський.

За словами депутата, в Україну анонсували передати 15 – 16 комплексів такої ППО. Проте наразі Україна навряд чи отримає усю кількість обіцяних систем, які згадувалися раніше. Втім, є шанс отримати частину з них у короткі строки.

Раніше німецька опозиціонерка повідомила, що уряд Німеччини нібито має намір закупити для України ракети Patriot приблизно на 5 мільярдів євро. Водночас вона не уточнила, чи ця сума охоплює тільки ракети, чи супутнє обладнання.