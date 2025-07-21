Маємо шанси отримати ППО протягом короткого часу, – Веніславський
- Європейські країни стримано передають системи ППО Україні, але очікується позитивна динаміка завдяки підтримці США.
- Україна навряд чи отримає всі 15 – 16 комплексів ППО, але є можливість отримати частину з них у короткі строки.
Європейські країни досі стримано передають системи ППО Україні, однак найближчим часом очікується позитивна динаміка. Цьому сприяє позиція США щодо закупівлі озброєння.
Про це повідомив нардеп та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Медіацентру Україна, передає 24 Канал.
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Коли Україні передадуть ППО?
Європейські держави обережно ставляться до передачі систем ППО, оскільки це знижує їхню обороноздатність. Веніславський пояснив, що зокрема йдеться про комплекси, які є на озброєнні в Німеччини. Саме вони раніше повідомляли, що готові закупити в США ЗРК Patriot для України.
Після сигналів американських партнерів, що вони готові розглядати і купівлю зброї для України, і надають дозвіл на передачу своїх зразків озброєння, це пришвидшить поставку,
– сказав Веніславський.
За словами депутата, в Україну анонсували передати 15 – 16 комплексів такої ППО. Проте наразі Україна навряд чи отримає усю кількість обіцяних систем, які згадувалися раніше. Втім, є шанс отримати частину з них у короткі строки.
Раніше німецька опозиціонерка повідомила, що уряд Німеччини нібито має намір закупити для України ракети Patriot приблизно на 5 мільярдів євро. Водночас вона не уточнила, чи ця сума охоплює тільки ракети, чи супутнє обладнання.