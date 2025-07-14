США продаватимуть Patriot для НАТО: Зеленський сказав, які країни стоять за цим рішенням

У понеділок, 14 липня, на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що продаватиме американську зброю Альянсу, який потім передаватиме її Києву. Стало відомо, які європейські країни причетні до такого рішення.

Про це розповів Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає 24 Канал. Він подякував США та союзникам.

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Хто причетний до рішення про Patriot?

Зеленський подякував за підготовку нового рішення щодо Patriot українській команді, США, а також Німеччині та Норвегії.

Окрім того, Україна працює над великими оборонними угодами зі США. Однак, за словами президента, наразі не час говорити про деталі публічно.

Україна абсолютно готова до всіх чесних і до всіх дієвих кроків заради миру – тривалого миру, заради реальної безпеки. Саме Росія не готова. Саме Росію треба примушувати. І це відбувається,

– підсумував він.

До слова, Україна також продовжить збільшувати власне виробництво зброї та розвиток оборонних проєктів – власне українських і спільних із партнерами. Це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду.

Нагадаємо, напередодні саме Німеччина отримала позитивні сигнали зі США щодо можливого продажу Україні систем Patriot. На тлі цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 липня вирушив до Вашингтона з офіційним візитом.