Захистити усю Україну від балістики неможливо, – Ігнат

Росія щодня обстрілює Україну дронами і ракетами. Найефективнішим засобом для збиття ворожих повітряних цілей є система Patriot. Втім, і вона має свої обмеження.

Під час комбінованої атаки на Україну 6 квітня силам ППО вдалося із шести балістичних ракет збити лише одну. Решта влучила по Київській області, передає 24 Канал.

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Patriot не здатен закрити велику територію від балістики

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що ЗРК Patriot – це унікальна система. Вона здатна працювати по аеродинамічних цілях, таких як літаки і крилаті ракети, в радіусі до 150 кілометрів. Також ця ЗРК може збивати і балістику, але лише в радіусі кількох десятків кілометрів!

Захистити великі території від "балістики" неможливо, зважаючи на те, що Patriot у нас не так багато,

– пояснив військовий.

Ігнат також додав, що противник модернізує засоби повітряного нападу, що у свою чергу ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, в тому числі, західних систем.

До слова, останнім часом Росія змінила тактику обстрілів, збільшуючи використання балістичних ракет.