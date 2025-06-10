У Кремлі знахабніли: Росія змушує Ізраїль виправдовуватися за Patriot

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль нібито передав нашій державі системи Patriot. Згодом цю інформацію спростувала ізраїльська сторона, втім це не сподобалося Росії.

Західні ЗМІ написали, що Кремль вимагав від Ізраїлю роз'яснень щодо заяви про передачу Patriot. Як зауважив 24 Каналу політолог Олег Саакян, офіційний Єрусалим не зобов'язаний нікого інформувати про свої рішення.

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У Росії стривожилися

Поки Ізраїль ніяк не відреагував на заяви росіян. Варто розуміти, що країна є суверенною та не має нікому звітувати про надання зброї. Ба більше, вона навіть може дезінформувати інші держави щодо цього. Це класична поведінка в часі війни.

Ми не знатимемо, чи реально передали Patriot, чи ні. Ті, хто мали подякувати, вже це зробити. Хто мав обуритися – обурився. Ізраїль говорить виключно те, що вважає за потрібне та як дозволяє його доктрина,

– сказав політолог.

Щодо заяв Росії, то варто розуміти, що Москва має певний вплив на внутрішню політику Ізраїлю. Так країна-агресорка намагається похитнути ситуацію та поставити ізраїльський уряд у невигідне становище. Росіяни створюють аргументи для проросійсько налаштованої частини ізраїльтян.

У цьому випадку Росія діє не тільки нахабно, зухвало, а ще й порушує суверенне право Ізраїлю самому визначати, що і як робити. Росіяни втручаються у внутрішньополітичні справи, використовуючи фактор електоральних впливів,

– підкреслив Олег Саакян.

Варто зазначити, що Кремль робить це досить ефективно. Адже відомо, що Росія є союзником Ірану, який загрожує національній безпеці Ізраїлю та не є щодо нього дружньою країною. Так росіянам вдається чинити доволі серйозний тиск на внутрішню політику Єрусалиму.

Нагадаємо, Міхаель Бродський сказав, що Україна отримала комплекси Patriot, які колись Ізраїлю надали США. Вони були на озброєнні країни з початку 90-х. Згодом МЗС Ізраїлю назвало таку інформацію неправдивою.

В Україні відмовились коментувати ситуацію. Речник МЗС зауважив, що наші партнери отримали список потреб, які залишаються актуальними, і додав, що вітає будь-які сигнали з боку Ізраїлю допомогти в обороні.