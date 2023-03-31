"Покайтеся, фарисеї": патріотична молодь під Лаврою закликала попів УПЦ МП піти

Вже другий день поспіль на території Києво-Печерської лаври відбуваються заворушення між активістами та попами Московського патріархату. 31 березня до стін Лаври прийшла й патріотична молодь.

Цікаво, що незадовго до цього митрополит Павло Лебідь, він же Паша Мерседес, залякував вірян штурмом, який мав відбутися о 17:00. Ймовірно, саме протести молодих українців і мав на увазі священник.

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Попи розганяють молодь кадилом

До Києво-Печерської лаври прийшла молодь, яка вимагає, щоб УПЦ МП покинули територію. Під час демонстрації молоді українці заспівали Гімн. У відповідь віряни – розгорнули прапор України та почали молитися.

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Ми, українці, не потерпимо, аби на нашій території й далі була ця нечисть (попи УПЦ МП – 24 Канал). Тому ми хочемо, аби вони зникли,

– каже учасниця протесту.

Деякі активісти тримали таблички "Покайтеся, фарисеї". Пізніше молодь почала скандувати "Геть московського попа!". Після таких вигуків один зі священників УПЦ МП почав розганяти молодь кадилом.

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