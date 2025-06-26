Відсторонили патрульних, які збили дитину на Львівщині

У середу, 25 червня, сталася ДТП за участі поліції – патрульні збили неповнолітнього хлопця. Унаслідок цього винних співробітників відсторонили.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Дивіться також В Одесі у ДТП потрапив заступник начальника патрульної поліції області: що відомо

Як у поліції відреагували на інцидент

Поліцейський автомобіль збив дитину близько 18:34 в середу, 25 червня. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Наразі триває досудове розслідування.

Патрульні відсторонені від виконання службових обов’язків. Ми в повному обсязі сприяємо слідству. Триває службове розслідування,

– розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, що ДТП сталася біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп. Постраждалому хлопцеві – 17 років. Швидка допомога ушпиталила постраждалого.

У ДБР опублікували кадри події: дивіться відео

"Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування", – підсумували в поліції. Слід зауважити, що коли збили хлопця, він переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.