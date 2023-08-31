Хто перебував за кермом Jaguar у Дніпрі перед стріляниною: що кажуть у ДБР

У мережі 30 серпня з'явилися відео, на яких камери дорожнього руху та бодікамери правоохоронців зафіксували порушення дорожнього руху водієм Jaguar у Дніпрі. На них видно, що спочатку на одному стоп-кадрі за кермом автомобіля був чоловік, а коли автомобіль зупинився – за кермом опинилася жінка.

На відео з телефонів дітей, які знімали ситуацію з салону автомобіля, видно, що за кермом сиділа жінка. В ефірі телемарафону радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян пояснила, чи може зараз слідство сказати, хто був за кермом, передає 24 Канал.

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Хто був за кермом автомобіля

Наразі слідство не може сказати, хто саме був за кермом, тому що потрібно проаналізувати абсолютно усі відео, які були вилучені. Сапьян наголосила, що слідство отримало кадри з:

камер "Безпечне місто", тобто ті, що стосуються доріг чи встановлені біля будинків, де сталася стрілянина;

бодікамер правоохоронців;

усіх смартфонів, які були причетні до цієї трагедії.

Тепер правоохоронцям необхідно усе проаналізувати. Окрім того, слідство не може бути голослівним й необхідно провести судово-медичні експертизи та експертизи зброї, а також опитати свідків.

Це все необхідно зробити, для того, щоб встановити й зробити таку, скажімо, реконструкцію на папері усіх подій. І встановити, чому вони призвели саме до таких наслідків, і відповідно – зробити висновки. Після цього обвинувальний акт передадуть до суду,

– пояснила Сапьян.

Що зафіксували на відео

Камери, ймовірно, дорожнього спостереження зафіксували, що на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської водій Jaguar порушив правила дорожнього руху, повернувши ліворуч з правого ряду. На стоп-кадрах видно, що за кермом сидить чоловік, його дружина – поруч.

Коли правоохоронці зупинили машину, то за кермом уже сиділа жінка. Існує теорія, що вони могли помінятися місцями, аби чоловік не отримав штраф.

Бодікамери патрульних також зафіксували погрози та хамство від чоловіка, який був в автомобілі. Він відкрито ображав правоохоронців, жінка ж сиділа за кермом і відмовлялася виконувати вимоги правоохоронців.

Стрілянина у Дніпрі: коротко