Патрульному, який застрелив чоловіка у Дніпрі, обрали запобіжний захід

Ввечері 31 серпня обрали запобіжний захід патрульному, котрий застрелив чоловіка у Дніпрі. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення обрали у Кіровському районному суді міста Дніпра. Воно передбачає, що правоохоронця, котрий смертельно поранив чоловіка, відправлять під цілодобовий домашній арешт.

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Прокурори вимагали жорсткішого покарання

Зауважимо, що прокурор клопотав про арешт на 60 днів без можливості внести заставу. Захисники патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою. Вони прохали звільнити свого підзахисного під особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Звернімо увагу, що патрульний брав участь у судовому засіданні через відеозв'язок. До судової зали через стан здоров'я він не приїхав. І зазначив, що не визнає своєї провини.

Патрульний також зобов'язаний з'являтися на кожен виклик прокурорів, не виїжджати за межі Дніпра без дозволу, а також не має права спілкуватися зі свідками у справі.

Суддя підкреслив, що обвинувачений перебуває на стаціонарі зараз. Відтак, виконувати припис щодо домашнього арешту він зможе лише після того, як його випишуть з лікарні.

Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: що відомо

29 серпня близько 17:45 патрульні зафіксували авто Jaguar у Дніпрі, яке порушило правила дорожнього руху. Водій транспортного засобу на вимогу зупинитися не реагував. Перехопити автівку вдалося на проспекті Івана Мазепи.

Водій ігнорував законні вимоги ПДР. Що саме ігнорував, чому так трапилося, що це призвело до летального випадку – буде встановлено в процесі досудового розслідування,

– розповіли у ДБР.

Вимогу правоохоронців вийти чоловік і жінка, котрі були в авто, спочатку проігнорували, а потім почали чинити опір. Патрульні намагалися силою витягнути жінку, котра сиділа на місці водія, з машини.

Згодом жінка таки вийшла з автівки, щоб відбити чоловіка від правоохоронців. Останній спочатку напав на патрульну, вдаривши її в обличчя кілька разів. Після цього він кинув її колегу-патрульного через себе на асфальт.

Чоловік після цього кинувся у сторону поліцейської та водійки. Саме в той момент патрульний дістав табельний пістолет і вистрелив у 38-річного Джумбері Сілогаву. Чоловік помер на місці від травм.