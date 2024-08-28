Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою в поліції. Далі його очікують первинний допит та, ймовірно, звинувачення.

Термін перебування Павла Дурова під вартою в поліції й так спливав сьогодні, 28 серпня. Однак засновника Telegram вже доставили до суду для проведення допиту.

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Що це означає

Павло Дуров 4 днів перебував під вартою в поліції. Після того, як його доставили до суду, слідчий суддя припинив його утримання під вартою з метою допиту та можливого звинувачення.

Якби цього не зробили до кінця спливання терміну перебування під вартою, поліції довелося б просто відпустили мільярдера.

Так, тобто зняття з-під варти у поліції не означає, що Дуров вільний. Якщо йому винесуть звинувачення, суддя може прийняти рішення про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Дурова підозрюють за багатьма статтями. Серед них: співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних угод та шахрайстві, вчиненому організованою групою, відмова надати інформацію на запити уповноважених органів, співучасть у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії, розповсюдженні наркотиків та програм хакерів, відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, незаконне надання засобів криптографії тощо.