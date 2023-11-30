У Ростові українського військового Запорожця засудили до 12 років колонії

До 12 років колонії росіяни засудили українського військовослужбовця Павла Запорожця. Відповідне рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

Зауважимо, що російські загарбники Павла Запорожця звинуватили у замаху на вчинення "теракту". Запевняють, що його планував здійснити у Херсоні 9 травня 2022 року.

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Держобвинувачувач вимагав більший термін

Слід звернути увагу на те, що напередодні під час дебатів сторін у Південному окружному військовому суді держобвинувачувач вимагав більший термін. Він прохав, щоб судді запроторили Запорожця на 13 років за ґрати.

Пропагандистська машина стверджує, що Павла Запорожця завербувало Головне управління розвідки Міноборони. І що він готував в окупованому Херсоні теракт до святкових заходів, які Росія планувала провести у День перемоги 2022 року.

Провладне російське агентство ТАСС запевняє, що український захисник свою провину визнав. Водночас він не погоджувався з тим, що його судять у рамках кримінального кодексу. Павло Запорожець наголосив, що з огляду на те, що він військовий, то його мали б судити у рамках Женевської конвенції.

Російське слідство запевняє, що Запорожець буцімто готував теракт, який мав статися під час акції "Безсмертний полк". Власне, її так звана окупаційна "адміністрація" планувала провести у Херсоні.

Тим часом наш військовослужбовець у судовому залі зазначив, що мав намір підірвати військовий патруль Росії з самого ранку. Він додав, що через комендантську годину не мали б постраждати мирні мешканці тимчасово окупованого міста.

Додамо, що адвокат Павла Запорожця виступав з проханням припинити цю справу. Він вимагав, щоб ветерана АТО визнали військовополоненим. Правда, суд у цьому йому відмовив.

Зауважимо, що раніше в Координаційному штабі констатували, що Росія та Україна фактично припинили обмін полоненими у тих обсягах, які були раніше. І це при тому, що Київ готовий надалі віддавати Москві росіян, щоб повертати своїх громадян. Причому заморозила процес Росія, і зробила це ще з літа.