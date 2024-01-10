Віддав життя за Україну: загинув молодий командир відділення ударних дронів із Львівщини

На війні загинув 26-річний воїн Павло Бродюк родом з Львівщини. Молодий захисник був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Життя військового обірвалось 7 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

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Командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А1008 Павло Бродюк загинув 7 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Низький уклін Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу,

– повідомили у Червоноградській міській раді.



На війні загинув військовий Павло Бродюк / Фото з фейсбуку Червоноградської міської ради

Що відомо про молодого командира

Павло Бродюк народився 1 липня 1997 року на Львівщині. Жив у Червонограді.

З 2016 року і до повномасштабного вторгнення працював на шахті "Відродження", яка входить до державного підприємства "Львіввугілля". Був електрослюсарем на дільниці підготовчих робіт.

Хлопець був мобілізований у лютому 2022 року і відтоді захищав Україну у лавах 14 ОМБр. Молодший сержант Павло Бродюк віддано служив, аби звільнити рідну землю від окупантів.

У захисника залишилися батьки та брат.

Болісні втрати України

На передовій, захищаючи незалежність рідної країни, загинув футбольний рефері Володимир Безборотько.

7 січня усю Україну сколихнула новина про загибель відомого поета і письменника Максима Кривцова.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.